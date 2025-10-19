onedio
20 Ekim - 26 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda yol alıyor ve bu durum, kariyerinle ilgili enerjini tavan yapacak. İş yerinde, evinde ya da belki de sosyal çevrende, kendini bir süper kahraman gibi hissedeceksin. Güneş'in bu etkisiyle, her zamankinden daha fazla sorumluluk alabilecek, hedeflerine ulaşmak için daha hırslı ve kararlı adımlar atabileceksin.

Terazi burcundaki Yeni Ay ise, ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi sağlama konusunda sana yardımcı olacak bir enerji dalgası gönderiyor. Belki de uzun süredir ertelediğin, üzerinde durman gereken işler var. İşte tam da bu noktada, gökyüzü sana bir işaret veriyor: Sabırlı ve disiplinli hareket etmenin zamanı geldi. Bu sayede, beklediğin sonuçları alabilecek, hedeflerine ulaşabileceksin.

Bu hafta, enerjinin ve motivasyonunun yüksek olduğunu hissedeceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

