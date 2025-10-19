Sevgili Yengeç, bu hafta geçmişte yaşadığın ve belki de hâlâ içinde bir yerlerde sakladığın tüm o küçük sürtüşmeler, anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar artık önemsizleşecek. Yan, bu hafta tüm bu olumsuzluklar geride kalacak ve yerini pozitif enerjiye bırakacak. Aşk hayatında ise, anlayış ve sabır gibi olgunluk göstergesi duygular ön plana çıkacak.

Merkür ile Jüpiter arasında oluşacak olan üçgen, aşk hayatında yeni bir dönemin habercisi olacak. Bu dönem, ilişkilerini güçlendirecek ve belki de yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak bir etki yaratacak. Bu yüzden, bu hafta aşka biraz daha fazla vakit ayırmalı ve kendini romantik duygulara bırakmalısın.

Bu arada, haftanın sürprizlerle dolu olacağını da belirtmeden geçmeyelim. Belki de beklenmedik bir çiçek buketi, belki de romantik bir akşam yemeği... Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…