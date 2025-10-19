onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Ekim - 26 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta geçmişte yaşadığın ve belki de hâlâ içinde bir yerlerde sakladığın tüm o küçük sürtüşmeler, anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar artık önemsizleşecek. Yan, bu hafta tüm bu olumsuzluklar geride kalacak ve yerini pozitif enerjiye bırakacak. Aşk hayatında ise, anlayış ve sabır gibi olgunluk göstergesi duygular ön plana çıkacak.

Merkür ile Jüpiter arasında oluşacak olan üçgen, aşk hayatında yeni bir dönemin habercisi olacak. Bu dönem, ilişkilerini güçlendirecek ve belki de yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak bir etki yaratacak. Bu yüzden, bu hafta aşka biraz daha fazla vakit ayırmalı ve kendini romantik duygulara bırakmalısın.

Bu arada, haftanın sürprizlerle dolu olacağını da belirtmeden geçmeyelim. Belki de beklenmedik bir çiçek buketi, belki de romantik bir akşam yemeği... Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın