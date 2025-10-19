Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle, kariyer ve sorumluluklarınla ilgili enerjin tavan yapacak. İşte, evde, hatta belki de sosyal hayatında hissedeceğin bu enerji, adeta bir süper kahraman gibi hissetmeni sağlayacak. Bu sayede daha fazla sorumluluk alabilir, başarı için daha hırslı da hareket edebilirsin.

Terazi burcundaki Yeni Ay ise ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı sağlayacak bir enerji dalgası gönderiyor. Belki de uzun süredir ertelediğin işler için kolları sıvama zamanı geldi. Zira bu ara gökyüzü sabırlı ve disiplinli hareket etmeni destekleyecek. Böylece beklediğin sonuçları alabileceksin.

Sıra geldi aşka! Geçmişte yaşanan küçük sürtüşmeler artık önemsiz hale gelecek. Söz konusu aşk ise anlayış ve sabır ön plana çıkacak. Zira, Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen, ilişkilerini güçlendirecek bir etki yaratacak. Sen de aşka vakit ayırsan, iyi edersin. Bu arada hoş sürprizler ve romantik jestler de seni heyecanlandırabiliri, bizden söylemesi! Tüm bunlara vereceğin yanıt ise sana bağlı... Zaten bu haftayı hem iş, hem de özel yaşamında dengeli ve enerjik geçirmek de senin elinde. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…