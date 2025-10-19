onedio
20 Ekim - 26 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş'in Akrep burcunda ilerlemesiyle, kariyer ve sorumluluklarınla ilgili enerjin tavan yapacak. İşte, evde, hatta belki de sosyal hayatında hissedeceğin bu enerji, adeta bir süper kahraman gibi hissetmeni sağlayacak. Bu sayede daha fazla sorumluluk alabilir, başarı için daha hırslı da hareket edebilirsin. 

Terazi burcundaki Yeni Ay ise ev ve iş hayatın arasındaki dengeyi yeniden kurmanı sağlayacak bir enerji dalgası gönderiyor. Belki de uzun süredir ertelediğin işler için kolları sıvama zamanı geldi. Zira bu ara gökyüzü sabırlı ve disiplinli hareket etmeni destekleyecek. Böylece beklediğin sonuçları alabileceksin. 

Sıra geldi aşka! Geçmişte yaşanan küçük sürtüşmeler artık önemsiz hale gelecek. Söz konusu aşk ise anlayış ve sabır ön plana çıkacak. Zira, Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen, ilişkilerini güçlendirecek bir etki yaratacak. Sen de aşka vakit ayırsan, iyi edersin. Bu arada hoş sürprizler ve romantik jestler de seni heyecanlandırabiliri, bizden söylemesi! Tüm bunlara vereceğin yanıt ise sana bağlı... Zaten bu haftayı hem iş, hem de özel yaşamında dengeli ve enerjik geçirmek de senin elinde. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

