20 Ağustos Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kalbinin en hassas telleri çalınmaya hazırlanıyor. Sevgilinle veya eşinle, kalbinin derinliklerine inen, duygusal anlamda yoğunluk derecesi yüksek bir konuşma yapabilirsin. Bu konuşma, ilişkinize yeni bir boyut kazandırabilir, belki de daha önce hiç deneyimlemediğin bir sevgi ve şefkat enerjisi ile dolabilirsin. Bu enerji, ilişkinin içinde yeni bir sayfa açabilir ve belki de daha önce hiç görmediğin bir yüzünü ortaya çıkarabilir.

Tabii bekar bir Yengeç burcuysan da Venüs ile Ay'ın kavuşumunun etkisi altında kalabilirsin. Bu kavuşum, geçmişte yaşadığın anıları hatırlamanı sağlayabilir ve belki de biraz duygusal bir hale bürünebilirsin. Ancak unutma, geçmişin gözlerinin önünde canlanması, eski zamanlara dönme arzusunu tetikleyebilir. Ancak bizden sana dostça bir uyarı; geçmişe dönüş yapmanın tam zamanı değil. Geçmişte kalanı orada bırakmak ve ileriye bakmak, senin için en doğru seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…