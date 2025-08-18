19 Ağustos Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Partnerinin hayatında bir zamanlar önemli bir rol oynayan bir kişi, adeta tekrar sahneye çıkabilir. Tam da bu noktada, Ay ile Jüpiter'in oluşturdukları güçlü çekim, bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Bu durum, aranızdaki huzurun biraz bozulmasına neden olabilir, tıpkı bir film setinde beklenmeyen bir aksilik gibi.

Tabii senin sakin ve soğukkanlı olman gerekiyor. Bir anda ortaya çıkan öfke ya da kıskançlık hissi, seni yanıltabilir. Ancak öncelikle, aşkına güvenmelisin. Partnerinle arandaki bağın, geçmişteki bir figüranın etkisinde kalmayacağına inanmalısın. Geçmişin, geleceğin üzerinde bir etkisi olmadığını unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…