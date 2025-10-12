Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs'ün dengeli ve sakin enerjisi senin için bir nevi uyarı niteliğinde. Bu uyarıyı dikkate alarak hareketlerini kontrol altında tutmanda fayda var. Aşırı hareket etmek yerine, hafif tempolu yürüyüşler ve doğa ile iç içe olabileceğin aktiviteler, hem bedenini hem de ruhunu dengeye kavuşturacak.

Spor rutinini de dikkatli bir şekilde yönetmen gerekiyor. Ani artışlar yerine, düzenli ve kontrollü bir spor programı uygulayarak sağlığını koruyabilirsin. Unutma ki bu dönemde önemli olan hareket etmek değil, nasıl ve ne kadar hareket ettiğindir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…