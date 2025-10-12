onedio
13 Ekim - 19 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 13 Ekim - 19 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Ekim - 19 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Venüs ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, kariyerinde adeta bir güç patlaması yaşamana neden olacak. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir projenin meyvelerini toplama vakti geldi. Özellikle yönetim, medya veya topluluk önünde çalışıyorsan, bu dönemde adeta parlayacaksın. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise yeni bir düzen kurmanın verdiği huzur ve rahatlama hissi seni saracak. İşte, evde, sosyal çevrende... Her yerde bu yeni düzenin olumlu etkilerini göreceksin. Ayrıca çevrenden alacağın desteklerin arttığını da göreceksin. İlişkilerde dengeyi kurmayı başardığında, başarı sanki peşini bırakmayacak. 

Biraz da aşk konuşalım! Güneş ve Chiron'un oluşturduğu karşıtlık, aşk hayatında eski bir kırgınlığın tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak bu kez durumlar farklı, kaçmak yerine yüzleşmeyi seçiyorsun. Duygusal açıklığın ve dürüstlüğün, bu kırgınlığı iyileştirmene yardımcı olacak. Bu süreçte, gerçek bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini yeniden tanımlayacak, belki de aşka dair bakış açını tamamen değiştireceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

