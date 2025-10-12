Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Venüs ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, kariyerinde adeta bir güç patlaması yaşamana neden olacak. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir projenin meyvelerini toplama vakti geldi. Özellikle yönetim, medya veya topluluk önünde çalışıyorsan, bu dönemde adeta parlayacaksın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise yeni bir düzen kurmanın verdiği huzur ve rahatlama hissi seni saracak. İşte, evde, sosyal çevrende... Her yerde bu yeni düzenin olumlu etkilerini göreceksin. Ayrıca çevrenden alacağın desteklerin arttığını da göreceksin. İlişkilerde dengeyi kurmayı başardığında, başarı sanki peşini bırakmayacak.

Biraz da aşk konuşalım! Güneş ve Chiron'un oluşturduğu karşıtlık, aşk hayatında eski bir kırgınlığın tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak bu kez durumlar farklı, kaçmak yerine yüzleşmeyi seçiyorsun. Duygusal açıklığın ve dürüstlüğün, bu kırgınlığı iyileştirmene yardımcı olacak. Bu süreçte, gerçek bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini yeniden tanımlayacak, belki de aşka dair bakış açını tamamen değiştireceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…