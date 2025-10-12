Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz duygusal bir rüzgar esiyor gibi görünüyor. Güneş ve Chiron'un oluşturduğu karşıtlık, aşk hayatında bir süredir unuttuğun, belki de görmezden geldiğin bir kırgınlığı tekrar gündeme getirebilir. Ancak, bu kez durumlar biraz daha farklı. Artık bu durumdan kaçmak yerine, yüzleşmeyi seçiyorsun. Bu, cesaretini toplayıp duygusal açıklığın ve dürüstlüğünle bu kırgınlığı iyileştirmene yardımcı olacak bir adım.

Bu süreçte, bir ilişkinin gerçekten nasıl olması gerektiğini yeniden tanımlayacak ve belki de aşka dair bakış açını tamamen değiştireceksin. Belki de bu, hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Bu duygusal yolculukta kendini yeniden keşfedecek, belki de aşkın gerçek anlamını yeniden tanımlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…