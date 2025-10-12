onedio
13 Ekim - 19 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Ekim - 19 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz duygusal bir rüzgar esiyor gibi görünüyor. Güneş ve Chiron'un oluşturduğu karşıtlık, aşk hayatında bir süredir unuttuğun, belki de görmezden geldiğin bir kırgınlığı tekrar gündeme getirebilir. Ancak, bu kez durumlar biraz daha farklı. Artık bu durumdan kaçmak yerine, yüzleşmeyi seçiyorsun. Bu, cesaretini toplayıp duygusal açıklığın ve dürüstlüğünle bu kırgınlığı iyileştirmene yardımcı olacak bir adım.

Bu süreçte, bir ilişkinin gerçekten nasıl olması gerektiğini yeniden tanımlayacak ve belki de aşka dair bakış açını tamamen değiştireceksin. Belki de bu, hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Bu duygusal yolculukta kendini yeniden keşfedecek, belki de aşkın gerçek anlamını yeniden tanımlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

