Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bol aksiyonlu ve enerji dolu bir hafta olacak gibi duruyor. Haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Venüs ve Plüton'un oluşturduğu güçlü bir üçgen, kariyerinde bir enerji patlaması yaşamanı sağlayacak. Uzun süredir üzerinde özenle ve titizlikle çalıştığın bir projenin sonunda, emeklerinin karşılığını toplama zamanı geldi. Eğer yönetim, medya veya topluluk önünde çalışıyorsan, bu dönemde adeta göz kamaştıracak bir parıltıyla öne çıkacaksın.

Haftanın yarısına geldiğimizde ise yeni bir düzen kurmanın verdiği huzur ve rahatlama hissi tüm benliğini saracak. İş yerinde, evinde, sosyal çevrenin her köşesinde... Bu yeni düzenin olumlu etkilerini her yerde hissedeceksin. Ayrıca çevrenden alacağın desteklerin arttığını fark edeceksin. İlişkilerde dengeyi kurmayı başardığında, başarı adeta senin peşini bırakmayacak ve her adımında seni takip edecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…