21 Eylül Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Güneş ve Satürn arasındaki karşıtlık, iş hayatında otorite figürleriyle ilişkilerini sarsabilir. Neyse ki Başak burcundaki Güneş Tutulması ise, kariyer hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu yeni dönem, belki de uzun süredir hayalini kurduğun bir projenin hayata geçirilmesi, beklediğin bir terfi ya da önemli bir görevin sana verilmesi gibi gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Görünen o ki şimdi daha disiplinli bir şekilde çalışmalı ve iş hayatında sağlam adımlar atmalısın! Yüzünü geleceğine dön ve bize soracak olursan, iş değişikliğini de bir düşün. Yaşadığın otorite sorunlarına rağmen, terfi için kalmak yerine yeni yollar aramak emeklerinin sahiden karşılığını alabileceğin bir yere ulaşmanı sağlayabilir.

Aşk hayatına gelecek olursak, sorumluluklar biraz ağır gelebilir ancak partnerinle geleceğe dair konuşmaların önemi artabilir. Bu konuşmalar, ilişkini daha da sağlamlaştıracak ve gelecekteki planlarını daha net bir şekilde belirlemeni sağlayacak. Ama eğer bekarsan, iş hayatı üzerinden tanışılacak ciddi bir ilişki gündeme gelebilir. Bu yeni ilişki, hayatına yeni bir renk katacak ve belki de beklenmedik bir şekilde aşkın kapılarını aralayacak. Galiba iş hayatındaki değişim ve dönüşüm süreci aşk hayatını da etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…