20 Eylül Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kariyer hayatını etkileyebilecek bir astrolojik durumdan bahsetmek istiyoruz. Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açı, seni alışılmışın dışında, belki de hiç düşünmediğin bir maceranın içine sürükleyebilir. Bu durumda, iş yerinde rutin işlerinin dışına çıkman ve belki yeni bir strateji denemen de gerekebilir. Ani bir şekilde planlarını değiştirmen gerekebilir. Ancak bu durum, seni zorlamaktan çok, yaratıcılığını öne çıkaracak bir fırsat olabilir.

Bir süre sonra fark edeceksin ki, bu değişim senin için yeni ufuklar açıyor. Belki de iş hayatında uzun süredir aradığın yeniliği, bu durum sayesinde bulacaksın. Risk almak konusunda çekingen olma. Çünkü bu cesaretini gösterme fırsatı, gelecekte seni başarı ve özgürlük olarak geri dönecek.

Öte yandan aşk hayatında da ani sürprizlere hazırlıklı olmalısın. Partnerinle farklı fikirler üzerinde tartışabilirsin ama bu tartışmalar, kısa sürede tatlı bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Peki ya bekar Yay burçları? Hiç beklemediğin bir anda romantik bir çekim hissedebilirsin... Bu çekim, seni yeni bir aşkın kollarına sürükleyebilir. Üstelik gerçek aşkın uzun süredir yanı başında bile olabilir. Gözünü dört aç ve etrafına bak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…