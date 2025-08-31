Eylül Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu ayın ilk günlerinde, gökyüzü sana biraz daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Bu durum, bedenini yorabilir ve kemiklerin ile eklemlerin üzerinde ekstra bir baskı oluşturabilir. Bu nedenle, bu dönemde sağlığına özen göstermek, özellikle kemik ve eklem sağlığına dikkat etmek oldukça önemli olacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise, Dolunay'ın büyülü etkisi devreye giriyor. Bu dönemde, zihinsel yüklerini bırakmanı kolaylaştıracak ve bedenine bir hafiflik hissi getirecek. Dolunay'ın bu rahatlatıcı enerjisi, hem ruhen hem de bedenen kendini daha hafif ve rahat hissetmeni sağlayacak. Ay sonunda ise Mars'ın coşkulu ve enerjik desteğini hissedeceksin. Bu dönemde enerjinde belirgin bir artış olacak. Ancak, burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Mars'ın bu enerjik etkisi, kendini fazla zorlama eğilimine sokabilir. Yani kendine dikkat etmen şart! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…