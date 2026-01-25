onedio
26 Ocak - 1 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Neptün, bu hafta seninle oldukça ilgileniyor gibi görünüyor. Onun büyülü etkisiyle sinir sistemin ve uyku düzenin ön plana çıkıyor. Gece yarısı uyanıp sabaha karşı uykuya dalma gibi düzensiz saatler, sana biraz zorluk çıkarabilir. Bu durumda biraz daha disiplinli olman gerekebilir, unutma ki düzenli uyku, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.

Ayrıca, Aslan burcunun kükreyen Dolunayı da seninle ilgili bazı detayları açığa çıkarıyor. Bu Dolunay, kalp ritmin ve sırt bölgen üzerinde hassasiyet yaratıyor. Bu nedenle, bu bölgeleri koruyacak aktiviteler yapmayı düşünebilirsin. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon sana iyi gelebilir Ve son bir öneri: Dijital detoks bu ara en büyük ihtiyacın olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

