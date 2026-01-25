Sevgili Oğlak, Neptün, bu hafta seninle oldukça ilgileniyor gibi görünüyor. Onun büyülü etkisiyle sinir sistemin ve uyku düzenin ön plana çıkıyor. Gece yarısı uyanıp sabaha karşı uykuya dalma gibi düzensiz saatler, sana biraz zorluk çıkarabilir. Bu durumda biraz daha disiplinli olman gerekebilir, unutma ki düzenli uyku, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.

Ayrıca, Aslan burcunun kükreyen Dolunayı da seninle ilgili bazı detayları açığa çıkarıyor. Bu Dolunay, kalp ritmin ve sırt bölgen üzerinde hassasiyet yaratıyor. Bu nedenle, bu bölgeleri koruyacak aktiviteler yapmayı düşünebilirsin. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon sana iyi gelebilir Ve son bir öneri: Dijital detoks bu ara en büyük ihtiyacın olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…