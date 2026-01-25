Sevgili Oğlak, bu hafta senin için iş dünyasında birçok değişikliğin kapıda olduğunu gösteriyor. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle Neptün'ün enerjik etkisiyle Koç burcuna geçişi, kariyerinde sarsıcı değişikliklerin habercisi olabilir. Bu süreçte, iş hayatındaki mevcut düzenin ve bu düzenin senin hayatına, gelişimine ve hedeflerine ne kadar hizmet ettiğini sorgulamak kaçınılmaz hale gelecek. Çalıştığın kurum ya da iş yerinin, kişisel ve ruhsal gelişimine ne ölçüde katkı sağladığını düşünmek, bu haftanın ana temasını oluşturacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde, iş ve ev yaşamı arasındaki denge ön plana çıkmaya başlayacak. Eğer dahil olduğun iş ya da topluluk, sana hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlamıyorsa, bu durum ayrılık çanlarının çalmasına neden olabilir. Kendi gelişimine engel olan ve seni enerjikten uzaklaştıran her türlü işten uzaklaşmanın zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…