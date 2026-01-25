onedio
26 Ocak - 1 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için iş dünyasında birçok değişikliğin kapıda olduğunu gösteriyor. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle Neptün'ün enerjik etkisiyle Koç burcuna geçişi, kariyerinde sarsıcı değişikliklerin habercisi olabilir. Bu süreçte, iş hayatındaki mevcut düzenin ve bu düzenin senin hayatına, gelişimine ve hedeflerine ne kadar hizmet ettiğini sorgulamak kaçınılmaz hale gelecek. Çalıştığın kurum ya da iş yerinin, kişisel ve ruhsal gelişimine ne ölçüde katkı sağladığını düşünmek, bu haftanın ana temasını oluşturacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde, iş ve ev yaşamı arasındaki denge ön plana çıkmaya başlayacak. Eğer dahil olduğun iş ya da topluluk, sana hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlamıyorsa, bu durum ayrılık çanlarının çalmasına neden olabilir. Kendi gelişimine engel olan ve seni enerjikten uzaklaştıran her türlü işten uzaklaşmanın zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

