Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik iş hayatını etkileyecek gibi görünüyor. Neptün'ün enerjisiyle Koç burcuna geçiş yapması, özellikle kariyer hayatında köklü değişikliklerin habercisi. Bu süreçte, iş hayatında yer aldığın düzeni ve bu düzenin senin için ne anlam ifade ettiğini sorgulaman kaçınılmaz. Çalıştığın kurum ya da iş yerinin, gelişimine ve ruhuna ne kadar katkı sağladığını düşünmek, bu haftanın ana teması haline gelecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş ve ev yaşamın arasındaki denge ön plana çıkacak. Yaptığın iş, dahil olduğun topluluk sana hem maddi hem manevi anlamda iyi gelmiyorsa, ayrılık çanları da çalacak. Gelişimine izin vermeyen işe bir son verme vakti geldi. Seni dibe çeken her şeyden arınma ve yerine güçlenmeni sağlayacak işlere, başarılara odaklanma zamanı!

Peki ya aşk? Haftanın sonunda aşk da kapını çalacak... Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatında bazı duygusal dalgalanmalara sebep olacak. Bu dönemde, ilişkilerinde derinlemesine paylaşımlar önem kazanıyor ve yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıyorsun. Kalbin, daha samimi ve anlamlı bağlar kurmayı istiyor. Duygusal yoğunluğun, tutkun ve isteklerin de artıyor. Şimdi gerçek aşkı bulma, aşka sıkı sıkıya bağlanma vakti. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…