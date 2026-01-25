onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik iş hayatını etkileyecek gibi görünüyor. Neptün'ün enerjisiyle Koç burcuna geçiş yapması, özellikle kariyer hayatında köklü değişikliklerin habercisi. Bu süreçte, iş hayatında yer aldığın düzeni ve bu düzenin senin için ne anlam ifade ettiğini sorgulaman kaçınılmaz. Çalıştığın kurum ya da iş yerinin, gelişimine ve ruhuna ne kadar katkı sağladığını düşünmek, bu haftanın ana teması haline gelecek. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş ve ev yaşamın arasındaki denge ön plana çıkacak. Yaptığın iş, dahil olduğun topluluk sana hem maddi hem manevi anlamda iyi gelmiyorsa, ayrılık çanları da çalacak. Gelişimine izin vermeyen işe bir son verme vakti geldi. Seni dibe çeken her şeyden arınma ve yerine güçlenmeni sağlayacak işlere, başarılara odaklanma zamanı! 

Peki ya aşk? Haftanın sonunda aşk da kapını çalacak... Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatında bazı duygusal dalgalanmalara sebep olacak. Bu dönemde, ilişkilerinde derinlemesine paylaşımlar önem kazanıyor ve yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıyorsun. Kalbin, daha samimi ve anlamlı bağlar kurmayı istiyor. Duygusal yoğunluğun, tutkun ve isteklerin de artıyor. Şimdi gerçek aşkı bulma, aşka sıkı sıkıya bağlanma vakti. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın