5 Eylül Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, hazır mısın bugün kalbinin ritmini değiştirecek büyülü anlara? Tutku dolu bir gün seni bekliyor ve bu, kalbinin daha hızlı atmasına neden olacak. Beklenmedik bir anda, hayatına girecek bir yabancı kalbini çalmak için hazır olabilir veya mevcut ilişkin, sürpriz bir dönüş yapabilir ve tüm boyutlarıyla yeniden şekillenebilir.

Mars ve Jüpiter'in enerjileri seni tamamen aşkın yoğun dalgalarına doğru çekiyor. Bu enerji seni aşka, tutkuya ve arzularına odaklıyor. Hatta dürtülerin bile seni bu yöne çekebilir. Kendini bu tutkulu dalgalara bırak, aşkın enerjisiyle dolup taş. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…