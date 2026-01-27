onedio
28 Ocak Çarşamba İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu
28 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
27.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ocak Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün görünen o ki, zihnini bedeninden daha hızlı koşturuyorsun. Hani derler ya, 'zihin bedenden hızlıdır' diye, işte tam da bu durumdasın. Gün içerisinde farkında olmadan duruşunu bozabilir, belki de küçük ama sinir bozucu gerginliklere yol açabilir bu durum. Ama endişelenme, çünkü çözüm aslında çok basit.

Biraz durup etrafına bakman, belki de birkaç derin nefes alman bile toparlamana yetecektir. Bilinçli bir farkındalık hali, hem bedenen hem de zihnen rahatlatacaktır seni. Unutma ki her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsin. Şimdi biraz yavaşla ve bir fincan kahve eşliğinde günün geri kalanını planla. Bu yeni sınırlar ve düşük hız bir hayli işine yarayacaktır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
