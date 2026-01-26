Sevgili İkizler, bugün kafandaki düşüncelerin hızı ile fiziksel hareketlerinin temposu arasında bir uyumsuzluk yaşayabilirsin. Bu durum, kendini sürekli bir yarış içindeymiş gibi hissetmene ve belki de farkında olmadan kaslarında minik gerginlikler oluşmasına neden olabilir.

Hani o anlar vardır ya, her şeyi bir anda yetiştirmeye çalışır, durmaksızın düşünür ve hareket edersin. İşte bu durum, bedenini ve zihnini yorar, kaslarında istemsizce gerginlikler biriktirir. Tam da böyle bir durumda olabilirsin!

Bu nedenle, sağlığını korumak adına bugün, kelimelerin ve düşüncelerin hızını biraz düşürmeyi denemelisin. Belki de biraz meditasyon yaparak, sadece bedeninin ağırlığını hissetmeye odaklanabilirsin. Hadi biraz hızdan ve aceleden arın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…