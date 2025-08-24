25 Ağustos Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftanın ilk gününe enerjik ve neşeli bir başlangıç yapıyorsun. Venüs'ün Aslan burcuna geçişi, ışığını daha da parlatıyor ve özellikle iletişim ve iş görüşmelerinde daha çekici ve karizmatik hale geliyorsun. Sözcüklerinle insanları büyülemekte ve iş bağlantılarında öne çıkmakta ustalaşıyorsun. Bu, iş hayatında yeni teklifler almak veya iş değişikliği yapmak için cesur adımlar atabileceğin bir dönem.

Pazartesi sendromu senin için geçerli değil; aksine, haftanın ilk günü sana birçok fırsat kapısını aralıyor. Tam da bu noktada kendini göstermekten çekinmemeli ve yeteneklerinle parlamalısın.

Aşk hayatına gelirsek, Venüs'ün Aslan burcuna geçişi, sana flörtöz ve eğlenceli bir hava katıyor. Karşı tarafı büyülemen ve etkilemen bugünlerde çok daha kolay olacak. Bekarlık mı? Yeni bir aşka yelken açabileceğin bir dönemdesin. Yeter ki kalbini açmaya hazır ol. Öte yandan ilişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerlerinle birlikte keyifli planlar yapabilir, romantik anılar biriktirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…