20 Ağustos Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kariyer hayatında önemli bir değişim söz konusu olabilir. Zira, Venüs ve Ay'ın muhteşem kavuşumu, iletişim yeteneklerine adeta büyü katıyor. İşte tam da bu noktada toplantılarda ya da yazışmalarda, kelimelerini sanki bir şairin kaleminden dökülen dizeler gibi zarif ve uyumlu hissedebilirsin. Hatta daha önce belki de başını ağrıtan bir konuda bile bugün, tüm zorlukları aşarak kolayca ortak bir zemin bulabilirsin.

Eğer ticaret, medya veya eğitimle ilgili bir işin varsa, bugün senin için özellikle verimli ve bereketli geçebilir. Çevrendeki insanların senin fikirlerine olan güveni ise kariyer hayatında daha sağlam adımlar atmana yardımcı olacak. Yani kendini göstermekten çekinme, çünkü güçlü bir etkiyle önünü açabilirsin.

Biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatına gelirsek, kalbinde tatlı bir heyecanın kıpırdanışını hissedebilirsin. Normalde enerjik ve hareketli tavrınla dikkat çekerken, bugün daha duygusal ve içe dönük bir yönünün parladığını görebilirsin. Partnerinle uzun ve keyifli bir sohbetin mimarı da Venüs ile Ay'ın güçlü çekimi olabilir. Partnerinle aranda değişmeye başlayan ilişki ise kalplerinizi hızlandırabilir ve sizi heyecan dolu bir maceranın içine sürükleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…