16 Eylül Salı İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde adeta bir enerji patlaması yaşanıyor. Aşk ve tutkunun gezegenleri Venüs ve Mars'ın enerji dolu altmışlığı, hayatına uzun sürecek yeni bir enerji dalgası getiriyor! Belki bir davete katılacak, belki kısa bir yolculuğa çıkacaksın ya da sıradan bir sohbetin içinden doğan, beklenmedik bir yakınlaşma senin için heyecan verici olacak. Kim bilir, belki de bu enerji dolu gün, sana yeni bir aşkın kapılarını aralar.

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geçireceğin keyifli anlar, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Bugün, aşkını ve arzularını dile getirmek için mükemmel bir fırsat. Kendini tutma, duygularını açığa çıkar ve sevdiğine ne kadar değer verdiğini göster. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…