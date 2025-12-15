onedio
16 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Aralık Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendine dikkat etmelisin! Gün içinde kaç bardak çay veya kahve içiyorsun? Gün içerisinde tükettiğin çay, kahve, enerji içecekleri ve bazı yiyeceklerde bulunan kafein, fazla tüketilirse sinir sistemine zarar verebilir. Bu yüzden, bugün ve önümüzdeki günlerde kafein tüketiminizi biraz olsun sınırlamanı öneriyoruz. 

Zira yıl sonunun gelmesi ile artan iş yüküne bir de zararlı alışkanlıklar eklenince bedenin zorlanabilir. Ayrıca kendine zaman ayırmayı da unutmaman gerek. İşler nasılsa biter ama senin en çok sana ihtiyacın var. Fazla düşünmeyi bırak, biraz da saçını ve cildini düşünerek kendine yenilenme şansı ver. İyi bir cilt bakımı ile kendini harika hissetmez miydin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

