Günlük Para Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, bugün senin için son derece çarpıcı ve unutulmaz bir gün olacak. Sözlerin bugün sanki sivri uçlu bir ok gibi işlev görecek ve sessizliğin ise tüm dünyayı altüst edebilecek bir devrimin fitilini ateşleyecek... Çünkü, astrolojik evrende Güneş ve Plüton'un karşı karşıya gelmesi, iletişim biçimini ve düşünce yapını etkileyerek öğrendiğin kalıpları kökten dönüştürme konusunda sana cesaret ve güç veriyor. Artık her bir kelimen daha fazla anlam yüklü ve her bir sözcüğün, daha önce hiç olmadığı kadar önemli ve değerli.

Bu durum özellikle iş hayatını etkileyecek. Kelimelerini özenle seç, zira onlar bugün senin en güçlü silahınız olabilir. Etrafındakilerin ne dediği, ne düşündüğü ikinci planda kalsın. Asıl önemli olan; senin neye inandığın, neye değer verdiğin ve ne söylemek istediğindir. Göreceksin ki, iş hayatında kendine güvendiğin ve doğru bildiğin yolda ilerlediğin sürece, hiçbir laf seni yıldıramayacak, aksine daha da güçlendirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…