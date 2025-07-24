Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi, özellikle aşk hayatında bazı eski yaraların tekrar canlanabileceğine işaret ediyor.

Belki bir süredir unuttuğun veya üzerini örttüğün bir durum, partnerinin belki de farkında bile olmadan söylediği bir sözle bir anda tekrar karşına çıkabilir. Bu durum, seni aniden geçmişte yaşadığın bir kırılmaya, bir hayal kırıklığına götürebilir. Ancak bu sefer işler biraz farklı olacak, çünkü sen artık o eski sen değilsin.

Daha güçlü, daha net ve artık acıtmayan bir yerden gelecek cevabın, belki de aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir. Kendine güven ve geçmişin seni daha fazla yaralamasına izin verme. Belki de artık değişimin ve yeni başlangıçların zamanı gelmiştir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…