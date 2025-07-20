Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünü saran Mars ile Güney Ay Düğümü’nün eşsiz kavuşumu, aşk hayatında duygusal güvenlik ihtiyacının artmasına neden olabilir. Aşkta belki de daha önce hiç olmadığı kadar güvende hissetme ihtiyacı içinde olabilirsin.

Tam da bu noktada eğer hayatında biri varsa, bazı derin ve belki de biraz korkutucu konular gündeme gelebilir. Bu konularla yüzleşmekten kaçınma, çünkü unutma ki bu konuşmalar aslında ilişkini ya iyileştirir ya da özgürleştirir. Üstelik belki de bu konuları konuşmak, korktuğundan çok daha fazla rahatlamanı sağlayabilir. Hatta belki de bu konuşmalar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adım olabilir. Bu adımı atmak için cesaretinin olması dileğiyle... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…