Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugünün enerjisi biraz dalgalı olabilir. Hatta Merkür'ün durağanlaşması nedeniyle planlarında biraz değişiklik yapman gerekebilir. Bu durum seni biraz huzursuz edebilir ama unutma ki her değişiklik yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir.

İşte tam da bu noktada aşk hayatında belki de beklediğin bir mesajın gelmemesi, seni biraz düşündürebilir. Belki de o özel kişiden bir haber bekliyorsun ve telefonun suskunluğu seni biraz endişelendiriyor. Ancak bu durumun altında kötü bir anlam arama. Zira, sessizlik bazen bir dönüşümün habercisi olabilir. Belki de bu sessizlik, bir sonraki adımı atman için sana verilmiş bir düşünme süresidir.

Kalbine biraz zaman ver ve evrenin senin için ne hazırladığını görmeye hazır ol. Belki de bu bekleyiş, seni daha güzel bir yola çıkaracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…