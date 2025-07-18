Günlük Para Burç Yorumuna Göre 19 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iş hayatında retrograd Merkür'ün sana biraz nostalji yaşatacağı bir gün olabilir. Eski e-postalar, sanki bir zaman makinesiyle geçmişe dönüyormuşçasına, bir bir ekranına düşebilir. Uzun süredir ertelediğin o sunumlar, sanki birer hayalet gibi karşına çıkabilir. Unuttuğun görevlerin, birer hafıza testi gibi hatırlatıldığını görebilirsin. Hatta daha önce konuşulup bir kenara atılmış bir proje, sanki bir dizi finali gibi yeniden gündeme gelebilir.

Ama dur! Bugün yeni adımlar atmak için pek de uygun bir gün değil. Daha çok bir düzenleme, revize ve gözden geçirme günü gibi görünüyor. Yani bugün senin için bir 'geri dön ve düzelt' günü olabilir.

İşte tam da burada, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için toplantılarda söylediklerinin net anlaşılması için ekstra çaba göstermen gerekebilir. İletişim kazalarına açık bir enerji var, ama sabırlı olursan, bu durumu lehine çevirebilirsin. Bu aşamada, kendini en doğru şekilde ifade ederek ve daha fazla sorumluluk almadan kazanmaya odaklanman gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…