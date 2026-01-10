Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ocak Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kafanı iş ve gelecek planlarından alamıyor olabilirsin. Bu durum, Venüs ve Chiron'un kare pozisyonunda birleşmesiyle daha da belirginleşiyor. İşte bu enerji seni yeni bir yola sevk ediyor. Belki de yeni bir işe başlayacak, yeni bir projeye adını yazdıracak ya da sektör değiştireceksin. Artık sahiden hak ettiğini almanın, emeklerinin ve zekanın ödülünü toplamanın tam sırası.

Tam da bu noktada, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun işi kurma fikrini de bir düşün deriz. Ancak bugün aceleci olmaktan ziyade içgüdülerini dinlemen gerekecek. Bugün yapacağın içsel muhasebe, ileride daha sağlam ve belki de daha karlı adımlar atman için sana yardımcı olabilir. Pazar gününü tamamen boş geçirmek yerine, seni yormayacak küçük planlamalar yapabilirsin. Tabii bu durum sana iyi hissettirecektir ve yaptığın başvurulardan aldığın dönüş keyfini iyice yerine getirecektir gelecek hafta!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un kare pozisyonu, kalbinde iz bırakmış bir duyguyu yeniden gündeme getirebilir. Belki bir söz, bir mesaj ya da bir anı seni ansızın geçmişe götürebilir. Ancak bu kez, yarayı tanımak onu iyileştirmenin de bir adımı olabilir. Belki de artık duygularını bastırmak yerine, onları nazik bir şekilde ifade etmek, ilişkilerini yumuşatabilir ve sağlıklı bir iletişim kurmanı sağlayabilir. Bu durumda eğer ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağlar güçlenebilir. Eğer bekarsan, kalbini özgürleştirip geçmişten arınabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…