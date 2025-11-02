Sevgili Başak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek. Hafta sonuna doğru başlayan ve bir süreliğine hayatımızı değiştirecek olan Merkür retrosu, özellikle sindirim sistemini hassaslaştırabilir. Bu dönemde, hızlı yemek yemek veya fazla kahve içmek mideyi yorabilir ve seni rahatsız edebilir. Bu nedenle, yemeklerini yavaş yavaş ve keyif alarak tüketmeye, kahve tüketimini ise biraz kısıtlamaya özen göstermelisin.

Ayrıca, bu hafta bedensel yorgunluklarının aslında zihinsel stresten kaynaklandığını fark edebilirsin. Zihnini rahatlatmak ve bedenini dinlendirmek için günlük planını sadeleştirmeyi düşünebilirsin. Gereksiz şeylerle vakit kaybetmek yerine, kendine daha fazla zaman ayır. Erken uyumak da bu hafta senin için adeta bir kurtarıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…