onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Kasım - 9 Kasım Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Kasım - 9 Kasım haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek. Hafta sonuna doğru başlayan ve bir süreliğine hayatımızı değiştirecek olan Merkür retrosu, özellikle sindirim sistemini hassaslaştırabilir. Bu dönemde, hızlı yemek yemek veya fazla kahve içmek mideyi yorabilir ve seni rahatsız edebilir. Bu nedenle, yemeklerini yavaş yavaş ve keyif alarak tüketmeye, kahve tüketimini ise biraz kısıtlamaya özen göstermelisin.

Ayrıca, bu hafta bedensel yorgunluklarının aslında zihinsel stresten kaynaklandığını fark edebilirsin. Zihnini rahatlatmak ve bedenini dinlendirmek için günlük planını sadeleştirmeyi düşünebilirsin. Gereksiz şeylerle vakit kaybetmek yerine, kendine daha fazla zaman ayır. Erken uyumak da bu hafta senin için adeta bir kurtarıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Başak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın