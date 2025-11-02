Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün en büyüleyici dansçısı Dolunay, göz alıcı yüzünü bizlere sergileyecek. Bu büyülü gösterinin etkisi altında kalarak, içindeki bağımsızlık ve özgürlük arzusu daha da kabaracak. Bu durum, ister uzun süreli bir ilişkin olsun, ister yeni bir flört, aşk hayatını derinden etkileyebilir.

Özgürlüğüne düşkün bir Başak burcu olarak, kalıplara sıkışıp kalmaktan hoşlanmadığın bir sır değil. Bu hafta, bu özgürlük arzunun etkisiyle, belki de aşkın sınırlarını zorlayabilirsin. Hatta bu durum, seni aşktan biraz olsun uzaklaştırabilir. Ancak unutma ki, özgür ruhunla bile, kendini bir yere ait hissetmek seni mutlu edebilir. Bu hafta belki de bu düşünce üzerinde biraz kafa yormalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…