Sevgili Başak, bu haftanın başında Mars ile Neptün arasında oluşan mükemmel üçgen, kariyerinde yeni ufuklara yelken açmanı sağlayacak. Bu, yeni fırsatlar ve başarılara kapı aralayan bir dönem olacak.

Tam da bu noktada detayları gözden kaçırmıyor ve her şeyi titizlikle inceliyorsan, bu hafta bu özelliğin sana yaratıcı çözümler üretme konusunda büyük bir yardımcı olacak. Rutin olarak gördüğün işlerde bile fark yaratmayı başarabilir, projelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilirsin. İletişimde sezgilerini kullanmak, işlerini daha da kolaylaştıracak.

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle biraz daha genel bakış açısına ihtiyaç duyacaksın. Detaylara odaklanmayı ve her şeyi kontrol etmeyi sevsen de, bu kez detaylar seni yavaşlatabilir ve yeni başladığın işlerde ayak bağı haline gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…