Sevgili Başak, bu hafta yıldızlar adeta senin için bir araya geliyor. Haftanın başında Mars ile Neptün arasında oluşan üçgen, kariyerinde yeni ufuklara yelken açmanı sağlıyor. Detaylara dikkat etmeyi seviyorsan, bu hafta bu özelliğin sana yaratıcı çözümler üretme konusunda yardımcı olacak. Rutin olarak gördüğün işlerde bile fark yaratmayı başarabilir, projelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilirsin. İletişimde sezgilerini kullanmak, işlerini daha da kolaylaştıracak.

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle detayları bırakıp büyük resme odaklanman gerekecek. Zira, yeni başladığın işlerde odaklandığın detaylar bu kez de ayak bağı haline gelebilecek. Şimdi zihnini topla ve biraz da akışına bırakmayı dene!

Aşk hayatında ise Dolunay, yüzünü gösterecek. İşte şimdi bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacını artırıyor... Bu da mevcut ilişkinde de yeni flörtlerde de seni etkileyebilir. Kalıplara girmek istemediğin için sınırları zorlayabilir ve aşktan uzaklaşabilirsin. Oysa özgür ruhun, bir yere ait hissettiğinde de mutlu olabilirsin. Bunu bir düşün! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…