Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde Venüs ile Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında seni biraz zorlayabilir. Gerçeklerle hayaller arasında bir denge kurman gerekecek. Özellikle ortaklık veya müşterilerle olan iletişiminde, abartıdan uzak durman ve gerçekçi olman gerekiyor. Bu durum, iş hayatında daha sağlam adımlar atmana yardımcı olacak.

Haftanın ortasında ise analitik zekan parlamaya başlıyor. Bu durumda detaylara olan hakimiyetin senin lehine işliyor. Hatta işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetmene yardımcı oluyor. Hafta genelinde üretkenliğin oldukça yüksek olacak. Planlı hareket etme ve zamanı etkin yönetme yeteneğin, sana büyük avantajlar sağlayacak. Uzun vadeli bir hedefin varsa, bu hafta onun için somut adımlar atabilirsin.

Sıra geldi aşka! Güneş ile Jüpiter arasındaki kare, ilişkilerinde sınırları test etmene neden olabilir. Fazla idealist ya da eleştirel olmamaya özen göstermelisin. Duyguların büyürken, anlayışın ve hoşgörün de aynı hızda büyümeli. Bu durum, sevginin seni bambaşka bir yere taşımasına yardımcı olacak. Unutma, aşkta her şey karşılıklı anlayış ve saygı ile başlar. Bu hafta, sevgi ve aşk dolu bir hafta olsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…