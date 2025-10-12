Sevgili Başak, bu hafta Güneş ile Jüpiter arasında oluşan kare açı, ilişkilerinde biraz sınır çizgilerini zorlamana neden olabilir. İdealist bir ruhun olması güzel ama bu hafta biraz daha gerçekçi olman gerekebilir. Eleştiri oklarını da bir kenara bırakmanı tavsiye ederiz.

Duyguların adeta bir volkan gibi kabarırken, anlayışın ve hoşgörün de aynı hızla büyümesi gerekiyor. Kendini bir denizde gibi düşün, duyguların dalgaları yükseltirken, anlayışın ve hoşgörün bu dalgaları dengeleyecek. Bu denge, sevginin seni hayal bile edemeyeceğin güzel bir yere taşımasına yardımcı olacak.

Aşkın da, tıpkı bir dans gibi, karşılıklı anlayış ve saygı gerektirdiğini unutma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…