Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs, üzerindeki etkisini arttırıyor ve seni hem bedensel hem de ruhsal anlamda biraz daha hassas bir hale getiriyor.

Venüs'ün bu etkisi, estetik ve uyum kavramlarını hayatının merkezine oturtmanı sağlıyor. Gözlerin her zamankinden daha çok güzellik ve zarafet arıyor. Bu dönemde, hafif pilates egzersizleri ve meditasyon seansları senin için oldukça faydalı olabilir. Hem bedenini hem de ruhunu rahatlatırken, enerjini dengede tutmanı sağlar. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…