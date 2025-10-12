Sevgili Başak, haftanın ilk günlerinde Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş hayatında biraz dalgalanmalara sebep olabilir. Bu dönemde, gerçeklerle hayallerin arasında bir köprü kurman gerekecek. İş ortaklarınla veya müşterilerinle olan iletişiminde, abartıdan uzak durman ve gerçekçi olman önemli. Bu durum, iş hayatında daha sağlam ve emin adımlar atmana yardımcı olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise analitik zekan adeta bir yıldız gibi parlamaya başlıyor. Detaylara olan hakimiyetin, bu dönemde senin lehine işliyor. İşlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetme yeteneğin, bu dönemde ön plana çıkıyor. Hafta genelinde enerjin ve üretkenliğin oldukça yüksek olacak.

Planlı hareket etme ve zamanı etkin yönetme yeteneğin, bu hafta sana büyük avantajlar sağlayacak. Eğer uzun vadeli bir hedefin varsa, bu hafta onun için somut adımlar atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…