20 Eylül Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kariyer hayatında sürprizlere açık olman gereken bir gün. Gökyüzünde Venüs ve Uranüs arasında oluşan kare açı, beklenmedik değişimlerin habercisi olabilir. İş yerinde üst düzey yöneticilerden gelebilecek ani ve belki de seni biraz şaşırtacak kararlarla karşılaşabilirsin. Ancak endişelenme, çünkü yaratıcı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğin sayesinde bu değişimlere hızla adapte olacak ve kendini yeni duruma hızlıca ayarlayabileceksin.

Bu gibi zorlu ve belirsiz görünen durumlar aslında senin için yeni bir yolun kapılarını aralıyor olabilir. Kim bilir, belki de uzun zamandır aklında olan ve gerçekleştirmek için fırsat kolladığın bir hedefe doğru ilk adımını bugün atabilirsin. Cesaretini topla ve bu ani değişimlerin seni ileriye taşımasına izin ver.

Aşk hayatında da Uranüs’ün ani etkisiyle kalbinde sürpriz bir kıpırtı hissedebilirsin. Eğer bekarsan, hiç umulmadık bir karşılaşmada yeni bir aşkın ilk kıvılcımlarını hissedebilirsin. Ama eğer ilişkin varsa, partnerinle yaşanabilecek küçük bir gerginlik, ardından romantik bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Yani bugün, aşk hayatında beklenmedik ama keyifli sürprizlere açık olmalısın! Anı yaşamalı, aşka kapılmalısın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…