16 Eylül Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Venüs ile Mars arasında oluşan altmışlık açı, enerjini ve motivasyonunu yükseltirken, maddi konularda da hareketlilik vadediyor. İş hayatında yeni gelir kapıları aralanabilir, belki de daha önce hiç fark etmediğin fırsatlar tam da bugün karşına çıkabilir. Yeteneklerini ve becerilerini sergileme şansı bulacağın bu dönemde, kazancında da artış gözlemlenebilir.

Belki de uzun süredir kafa yorduğun, üzerine düşündüğün bir yatırım planın vardır. İşte bugün, bu plan için somut adımlar atma zamanı! Hem cesaretin hem de kararlılığınla iş ortamında parlayacağın bir gün seni bekliyor. Harekete geçersen hem başarılı hem kârlı olacaksın.

Aşk hayatında ise Venüs ile Mars altmışlığı, tutkunun ve heyecanın dozunu artırıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle duygusal yakınlığın yanı sıra güçlü bir çekim hissi de yaşayabilirsin. Bu enerji, ilişkini daha da güçlendirecektir. Tabii eğer bekar bir Balık burcuysan, bu gökyüzü açısı sana güven ve hayranlık uyandıracak bir tanışma fırsatı sunabilir. Görünen o ki bugün kalbin, hem sevgiye hem de heyecana açılıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…