27 Eylül Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Ay ile Venüs karesi var. Bu durum, iş hayatında kendini daha fazla gösterme isteğini körüklüyor. Ancak dikkat etmen gereken bir nokta var; bu süreç aynı zamanda çatışmalara da kapı aralıyor. Özellikle iş ortamında birlikte çalıştığın kişilerle aranda minik sürtüşmeler yaşanabilir. Senin liderlik yönün oldukça güçlü, bu kesin. Fakat unutma, karşı tarafın da fikirlerini dinlemek sana büyük avantajlar sağlayabilir.

Kariyerinde yeni adımlar atmak, belki de biraz risk almak isteyebilirsin. Ancak sabırsız tavırların, hızlı ve acele kararlar, planlarını altüst edebilir. Bugün başlattığın işlerde aceleci olmamalı, biraz daha zamana bırakmalısın. Yaratıcılığını konuşturabileceğin alanlarda öne çıkman ise oldukça mümkün.

Aşk hayatında ise Ay’ın Yay burcuna geçişi seni hareketlendiriyor. İlişkinde eğlenceli ve romantik bir hava hakim olabilir. Öte yandan eğer bekar bir Aslan burcuysan, hafta sonu renkli tanışmalara açık olmalısın. Hayatına giren yeni bir kişi senin içindeki çocuğu uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…