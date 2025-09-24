25 Eylül Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün seni oldukça etkileyici bir göksel olay bekliyor. Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen. Bu etkileyici göksel olay, sana kendini adeta bir kraliçe/kral gibi hissettirecek. Bu dönemde, iş yerindeki düzeni seni belirleyecek, kararlarınla herkesi etkileyecek ve disiplinli bir güç kazanacaksın. Günlük işlerindeki detayları toparlamak için gereken enerjiyi kendinde bulacak, belki de uzun zamandır üzerinde bir yük gibi duran sorunları çözme fırsatı bulacaksın.

İşte bu sayede kariyer hayatında, şimdiye kadar gözden kaçmış veya fark edilmemiş bir fırsatın ortaya çıkması mümkün. Belki de bu dönemde üstlendiğin ekstra sorumluluklar, ileride seni bekleyen bir terfiye ya da özel bir projeye kapı açacak. Plüton'un etkisiyle, iş hayatında adeta bir zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğacak ve kendi sınırlarını aşarak büyük bir dönüşüm yaşayacaksın.

Aşk hayatına gelirsek, iş ortamında veya gündelik hayatının içinde beklenmedik bir yakınlaşma yaşanabilir. Belki de bu, uzun zamandır gözünden kaçan bir kişi olabilir. Ama eğer ilişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerlerinle birbirlerinize daha güçlü destek olabileceğin bir döneme giriyorsun. İyi haber bu dönemde, birbirinizi daha iyi anlama ve daha iyi destekleme fırsatı bulacaksınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…