24 Eylül Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça parlak bir gün olacak. Güneş ile Uranüs arasındaki uyumlu açı, iş hayatında sana adeta bir yıldız gibi parlamak için mükemmel bir sahneye dönüşecek. Liderlik özelliklerin zaten bilinen bir gerçek ama bugün, beklenmedik bir alanda gösterdiğin cesaret, herkesi adeta yerinden hoplatacak. Yöneticilerin ya da ekibin karşısında, yaratıcı bir fikri savunurken, sana duyulan güvenin daha da arttığını hissedeceksin.

Öte yandan Uranüs, iş düzeninde hızlı değişikliklere açık olman için sana bir çağrı yapıyor. Gün içinde gelen ani bir görev ya da fırsat, seni belki de hiç düşünmediğin yeni bir alana taşıyabilir. Eğer serbest çalışıyorsan, bugün yepyeni bağlantılar ve sürpriz iş birlikleri kapını çalabilir. Bu enerji, sana “beklenmedik şans” olarak geri dönebilir ve hayatına yeni bir heyecan katabilir.

Aşk hayatında ise sürprizlerin seni gülümseteceği bir gün seni bekliyor. Partnerinle arandaki ilişkiye heyecan katacak spontane bir plan olabilir. Belki bir anda çıkan bir tatil fırsatı, belki de beklenmedik bir akşam yemeği... Ama eğer bekarsan, bugünün enerjisi adeta kalbin hızla çarpacağı bir tanışmayı işaret ediyor. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de tamamen beklenmedik bir yerde karşına çıkacak o kişi, kalbini hızlandırmak için geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…