8 Eylül - 14 Eylül Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Eylül - 14 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 8 Eylül - 14 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için tutkuların tavan yaptığı bir dönem olacak gibi görünüyor. Bu dönemde kıskançlık krizlerinin ve çıkan tartışmaların gölgesinde kalabilirsin. Ancak unutma ki, bu tür durumlar aynı zamanda ilişkinin ateşini de körükleyebilir. 

Astrolojik transitlerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, bekar bir Akrep isen, duygusal yoğunlukla birlikte sürpriz bir yakınlaşma seni bekliyor. Bu, belki de beklediğin o büyük aşkın habercisi olabilir. Bu hafta aşk hayatında dikkatli ve stratejik adımlar atmanı da tavsiye edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

