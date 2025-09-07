8 Eylül - 14 Eylül Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için tutkuların tavan yaptığı bir dönem olacak gibi görünüyor. Bu dönemde kıskançlık krizlerinin ve çıkan tartışmaların gölgesinde kalabilirsin. Ancak unutma ki, bu tür durumlar aynı zamanda ilişkinin ateşini de körükleyebilir.

Astrolojik transitlerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, bekar bir Akrep isen, duygusal yoğunlukla birlikte sürpriz bir yakınlaşma seni bekliyor. Bu, belki de beklediğin o büyük aşkın habercisi olabilir. Bu hafta aşk hayatında dikkatli ve stratejik adımlar atmanı da tavsiye edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…