8 Eylül - 14 Eylül Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta sağlık konusunda biraz daha özenli olman gerekecek. Bağışıklık sisteminin hassasiyeti artabilir ve özellikle boğaz ve solunum yolları konusunda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Bu durum, hava değişimlerine veya belki de son zamanlarda üzerinde fazla durmadığın sağlıklı yaşam alışkanlıklarına bağlı olabilir.

Bir de Ay ile Mars karşıtlığı var ki, bu durum enerji seviyelerini hızla yükseltip aniden düşürebilir. Bu dönemde kendini biraz olsun toparlamak için derin bir uyku ve sakin bir ortam bulman gerekecek. Belki biraz meditasyon, belki biraz huzurlu bir müzik... Kendini rahat hissettiğin ve dinlendiğin bir ortamda, bedenin ve ruhun yeniden enerji toplayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…