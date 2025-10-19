Zor Temizlenen Lekeler İçin 10 Yaratıcı Çözüm
Evde hayatınızdaki en büyük rakip bazen kirden ziyade inatçı lekeler olur. Sanki varoluş amaçları sizin sinirlerinizi bozmakmış gibi koltuğa, halıya, cama yerleşir ve beni buradan kimse çıkaramaz diye meydan okur. Ama korkmayın! Küçük hilelerle bu lekeleri yok edebilirsiniz. İşte yaratıcı çözümler!
1. Kahve lekesini tuz serperek anında durdurabilirsiniz.
2. Mürekkep lekesini sütle bekleterek çıkarabilirsiniz.
3. Pas lekesini sirke ve karbonatla eritmeniz mümkün.
4. Ruj lekesini alkolle silerek yok edebilirsiniz.
5. Çikolata lekesini soğuk su ve sabunla temizleyebilirsiniz.
6. Oje lekesini asetonla sabırla temizleyebilirsiniz.
7. Yağ lekesini mısır nişastasıyla yok edebilirsiniz.
8. Çay lekesini limonla açabilirsiniz.
9. Camdaki parmak izlerini sirke spreyiyle yok edebilirsiniz.
10. Şarap lekesini soda ile kurtarabilirsiniz.
