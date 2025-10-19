Zor Temizlenen Lekeler İçin 10 Yaratıcı Çözüm

Sabah kahvenizi döktünüz ve o mis gibi kokudan eser kalmadı, halınızda kocaman bir leke var. Panik yok! İlk hamle olarak hemen üzerine tuz serpin. Tuz, sıvıyı emerek lekenin yayılmasını önlediğinden ondan yardım alıyoruz. Sonrasında nemli bir bezle silerseniz kahvenin o koyu rengi yavaş yavaş kaybolacak. Tuzu adeta süper emici bir sünger gibi düşünün. Kahve, çay fark etmez, çoğu sıvı lekeye karşı ilk yardım yapar. Tabii tuzu dökünce halıyı turşu gibi yapmayın, yeteri kadar koymanız kafi. 😅