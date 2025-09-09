onedio
Zor Karar: Hangi Yemeğe Elveda Diyeceksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
09.09.2025

Düşünmesi bile zor ama haydi bakalım: Eğer hayatın boyunca sadece bir yemeği tamamen bırakmak zorunda kalsaydın, hangisini seçerdin? Bu anket sana zor seçimler yaptıracak, hatta belki biraz kalbini kıracak ama sonunda kiminle aynı tarafta olduğunu görüp şaşıracaksın. 

Hazırsan başlıyoruz!

1. Kahvaltıdan sonsuza kadar çıkarılacak olsa hangisini seçerdin?

2. Unutma, seçtiğini bir daha asla yiyemeyeceksin!

3. Hangisine veda ediyorsun?

4. Atıştırmalıklardan birini hayatından çıkar!

5. Tatlılardan birini asla yiyemeyecek olsan hangisine veda edersin?

6. Birini ömrün boyunca göremeyeceksin…

7. İçeceklerden birine elveda et!

8. Sokak lezzetlerinden biri gidecek…

9. Soğuk içeceklerden hangisini bırakırdın?

10. Son soru, tatlılardan mı vazgeçersin tuzlulardan mı?

Tuğba Karakoç
