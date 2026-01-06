Zombi İstilası Olsa Hayatta Kalma Süren Ne Olurdu?
Bir sabah uyandın ve dünya bildiğin gibi değil. Sokaklar sessiz, haberler yarım, kapının ardında tuhaf sesler var. Zombi istilasında herkes kahraman olmaz; bazıları plan yapar, bazıları panikler, bazıları da “bir bakayım” derken hikâyeyi kısa keser. Bu test, kriz anındaki reflekslerine bakarak ne kadar dayanabileceğini söylüyor. Cevaplarını dürüstçe seç, çünkü zombi kıyameti bahane kaldırmaz.
1. Zombi istilasını ilk duyduğunda ne yaparsın?
2. Yanına sadece 2 şey alabileceksin, hangisi öncelik?
3. Kalabalık bir grup mu, yalnızlık mı?
4. Tehlike anında refleksin ne?
5. Bir yabancı yardım isterse…
6. Geceyi nerede geçirmek daha mantıklı sence?
7. Zombi gördüğünde ilk düşüncen ne olur?
8. Liderlik sana kalırsa…
9. En büyük zayıflığın hangisi olurdu?
10. Zombi kıyametinde en çok ne zorlar?
Sen ilk 24 saat hayatta kalabilirsin!
Sen birkaç gün hayatta kalabilirsin!
Sen haftalarca hayatta kalabilirsin!
Sen aylarca hayatta kalabilirsin!
