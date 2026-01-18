onedio
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta Tarih Yazdı: Dünya 11 Numarasını Devirdi!

etiket Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta Tarih Yazdı: Dünya 11 Numarasını Devirdi!

18.01.2026 - 11:07

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Ana Tablosu'na çıktıktan sonra herkesin 'imkansız' dediği bir rakibe denk gelmişti: Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova!

Zeynep, geçtiğimiz yıl Wimbledon'da elendiği rakibini bu sefer geride bırakmayı başardı. Harika geri dönüşlerle bir üst tura yükselen milli raketimiz, Türk Kadınlar Tenisi'nde bir ilke daha imza attı!

Milli raketimiz ilk turu 2-1 geçerek ikinci tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan milli raketimiz Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Turnuvası'nın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı. 23 yaşındaki tenisçimiz, daha önce Wimbledon üçüncü turunda elendiği rakibini bu sefer 2-1 geride bırakmayı başardı. Zeynep, Avustralya Açık'ta bu seviyeye ulaşan ilk kadın tenisçimiz olarak Türk tenis tarihinde yeni bir ilke imza attı.

Zeynep etkili servisleriyle rakibi üzerinde üstünlük kurdu.

2 saat 37 dakika süren heyecanlı karşılaşmanın ilk setinde rakibine karşı 5-2 geride olan Zeynep, etkili servisleriyle harika bir geri dönüş yaptı ve 7-5 öne geçti. Servis kırarak başladığı ikinci sette de rakibi üzerinde kurduğu baskıyı sürdürdü ve 3-1 öne geçti. Ancak ilerleyen dakikalarda rakibi, etkili oyunlarıyla geri dönerek seti 6-4 kapatan taraf oldu.

Final seti kötü başladı.

Yüksek sıcaklıkla birlikte performansı düşen Zeynep, final setinde 3-0 geriye düştü. Ancak yaklaşık 15 dakikalık 6. oyun sonunda durumu berabere getirmeyi başardı ve etkili servis atışlarını sürdürerek tekrar geri döndü. 5-4 öne geçtikten sonra yılmadan devam eden milli raketimiz, 4. maç puanında seti 6-4 alarak mücadeleyi 2-1 kazanmış oldu.

Zeynep turnuva favorisini eledi.

Zeynep, Avustralya Açık turnuvasında kadınlar teklerde bu tura yükselen ilk kadın tenisçimiz oldu. Türk kadın tenisinde aldığı başarılarla sürekli ilklere imza atan genç sporcu, turnuva favorisi gösterilen ismi geride bırakarak bir kez daha tarih yazmış oldu.

Zeynep "Düşünüyorum, öyleyse kazanıyorum" dedi.

Daha önce molalarında sürdürdüğü kitap okuma alışkanlığıyla içimizden biri gibi hissettiren Zeynep, bu maçta da vicdanlı kişiliğini ortaya çıkardı. Maç sırasında yüksek sıcaklardan etkilenerek fenalaşan bir top toplayıcı çocuğun, bir an bile düşünmeden yardımına koştu. Skor tabelasını bir kenara bırakarak maçın en gerilimli anlarında sergilediği bu davranış,  Zeynep'in asil ruhunu tüm dünyaya gösterdi.

Zeynep'in bir sonraki rakibi kim olacak?

Gözler şimdi Zeynep'in sonraki tur karşılaşacağı rakibi belirleyecek maça çevrildi. Zeynep Avustralya Açık ikinci turunda, Macaristanlı raket Anna Bondar ve Amerikalı raket Elizabeth Mandlik maçının kazananıyla eşleşecek. İki raket arasındaki maç ise 19 Ocak Pazartesi günü Türkiye saatiyle gece 03:00'da başlayacak!

