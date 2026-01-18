Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta Tarih Yazdı: Dünya 11 Numarasını Devirdi!
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Ana Tablosu'na çıktıktan sonra herkesin 'imkansız' dediği bir rakibe denk gelmişti: Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova!
Zeynep, geçtiğimiz yıl Wimbledon'da elendiği rakibini bu sefer geride bırakmayı başardı. Harika geri dönüşlerle bir üst tura yükselen milli raketimiz, Türk Kadınlar Tenisi'nde bir ilke daha imza attı!
Milli raketimiz ilk turu 2-1 geçerek ikinci tura yükseldi.
Zeynep etkili servisleriyle rakibi üzerinde üstünlük kurdu.
Final seti kötü başladı.
Zeynep turnuva favorisini eledi.
Zeynep "Düşünüyorum, öyleyse kazanıyorum" dedi.
Zeynep'in bir sonraki rakibi kim olacak?
