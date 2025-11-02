Zayn Malik Geri Döndü: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Ekim ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Zayn Malik geri dönüşüyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
1. JISOO X ZAYN - EYES CLOSED
2. Tame Impala - Dracula
3. Doja Cat - Stranger
4. Mobb Deep - Down For You ft. Nas x Jorja Smith
5. Taylor Swift - The Fate of Ophelia
6. Melanie C - Sweat
7. Grimes - Artificial Angels
8. İrem Derici - Bu Defa Başka
9. UZI & MODD - ABKB
10. manifest - RÜYA
11. Lil Zey - DELIKANSIZ
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
