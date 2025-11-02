onedio
Zayn Malik Geri Döndü: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

02.11.2025 - 14:01

Ekim ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Zayn Malik geri dönüşüyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

1. JISOO X ZAYN - EYES CLOSED

2. Tame Impala - Dracula

3. Doja Cat - Stranger

4. Mobb Deep - Down For You ft. Nas x Jorja Smith

5. Taylor Swift - The Fate of Ophelia

6. Melanie C - Sweat

7. Grimes - Artificial Angels

8. İrem Derici - Bu Defa Başka

9. UZI & MODD - ABKB

10. manifest - RÜYA

11. Lil Zey - DELIKANSIZ

