Zaman ve Yaşam Enerjisinin Kıymetini Bilmek
Bu dünyada iki tane çok değerli hazinemiz vardır. Bunlardan biri zaman, diğeri ise yaşam enerjisidir. Ne kadar servetiniz ya da imkânlarımız olursa olsun, zaman bittiğinde her şey de paydos olur. Aynı şekilde yaşam enerjiniz bittiğinde de bu geçerlidir.
O hâlde biz, bu iki enerji birimini, yani zaman enerjisini ve yaşam enerjisini nasıl fark ederiz, nasıl geliştirir, korur ve daha da değerli hâle getirebiliriz?
Özellikle yaşam enerjisi dediğimiz şey, önce havanın içerisinden aldığımız ışıkla başlar.
Diğer konu ise şuur hâlimiz ve şuursal aktivitelerimizdir.
İlave olarak, YouTube kanalımızda yer alan yayını izleyebilir, fayda alabilirsiniz.
