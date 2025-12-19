onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zaman ve Yaşam Enerjisinin Kıymetini Bilmek

etiket Zaman ve Yaşam Enerjisinin Kıymetini Bilmek

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
19.12.2025 - 14:38

Bu dünyada iki tane çok değerli hazinemiz vardır. Bunlardan biri zaman, diğeri ise yaşam enerjisidir. Ne kadar servetiniz ya da imkânlarımız olursa olsun, zaman bittiğinde her şey de paydos olur. Aynı şekilde yaşam enerjiniz bittiğinde de bu geçerlidir. 

O hâlde biz, bu iki enerji birimini, yani zaman enerjisini ve yaşam enerjisini nasıl fark ederiz, nasıl geliştirir, korur ve daha da değerli hâle getirebiliriz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle yaşam enerjisi dediğimiz şey, önce havanın içerisinden aldığımız ışıkla başlar.

Özellikle yaşam enerjisi dediğimiz şey, önce havanın içerisinden aldığımız ışıkla başlar.

Uzak Doğu’da buna “Prana”, yani “ -Çiğ-Çi-Chi-“ enerjisi denir. Bu “çiğ” enerjisi; akciğerlerimizde, karaciğerimizde ve vücudumuzun tüm organlarında hayat enerjisi olarak akar. Bunun öyle bir özelliği vardır ki, tıkandığı zaman tıkandığı yerde o organla ilgili rahatsızlıklar ve hastalıklar görülür. Diğer taraftan da çok iyi çalıştığında enerjilerimiz artar; tüm çakra enerjilerimiz güçlenir, enerji üretimi yükselir ve enerji meridyenlerimiz sağlıklı, dinç bir hâle gelir. Bu da bizi uzun ve sağlıklı bir ömre taşır.

Yemeklerde ve besinlerde özellikle çiğ, canlı ve gün ışığını içine absorbe etmiş gıdalar çiğimizi, yani hayat enerjimizi besler. Buna karşılık ölü gıdalar bize çok daha az yaşam enerjisi verir. Örneğin bal yiyeceksek, peteğiyle birlikte, üzerinde çiğ ve hayat enerjisini muhafaza etmiş hâliyle yememiz daha faydalıdır. Meyve yiyeceksek de dış kapsülüyle, yani hayat enerjisini içinde koruyan zarlarıyla birlikte yememiz faydalıdır. Yani yaşam enerjisi bize aslında besinlerle sunulur.

Yaşam enerjisi aynı zamanda nefesle de alınır. Havanın içerisindeki ışığı ve canlılığı alırken doğru nefes tekniğini kullanıyorsak; -örneğin genizden nefes alarak, burun kanatlarını az kullanıp-  oksijeni doğrudan tüm bölgelere ulaştırabiliyorsak, vücutta sıkışmış karbondioksit ya da toksik gazların hallerini önleyerek onları yenileyip tazeleyebilir, yaşam enerjisini bedenimize ve canımıza gönderebiliriz. Tüm hücrelerimiz bir anlamda bu enerjiyle beslenir.

Diğer konu ise şuur hâlimiz ve şuursal aktivitelerimizdir.

Diğer konu ise şuur hâlimiz ve şuursal aktivitelerimizdir.

Manevi olarak enerji alanlarımızı doğru kullandığımızda bu alanlar adeta şarj olur ve çok daha yüksek enerji hacimleri ortaya çıkar.

Diğer taraftan manevi düşüklükler, yanlış konsantrasyonlar, enerjimizi boşa harcamak da enerji alanımızın düşmesine neden olabilir, bizi güçsüz ve zayıf bırakabilir. Bir bakarız ki yönelmemiz ve odaklanmamız gereken alanlarda yaşam enerjimiz tükenmiş, tempomuz azalmış ve geleceğe dair plan ve program yapamayacak kadar zayıf ve bitkin bir hâle gelmişiz.

İşte bu nedenle beslenme ve nefes almak çok önemlidir. Doğru düşünme biçimleriyle enerjiyi doğru kullanmak ve özellikle çakralarımızdaki enerjiyi manevi sistemlerle artırmak büyük önem taşır. Bu noktada başta yoga, tai chi ve qigong olmak üzere, ibadetler, meditasyonlar, doğru nefes teknikleri ve sağlıklı yaşam egzersizleri, çeşitli sporlar, yürüyüşler ve esneklik çalışmaları, yaşam enerjisinin beden içinde dolaşmasına, akmasına ve bizim de hayatın içinde akışa geçmemize yardımcı olur.

Zamanımızı ve yaşam enerjimizi dengeli kullanalım. Bu iki büyük hazineyle birlikte güzelliklerle buluşalım. Sağlık ve neşe içinde olalım.

Hoşça kalın.

İlave olarak, YouTube kanalımızda yer alan yayını izleyebilir, fayda alabilirsiniz.

Instagram

X

YouTube

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ünal Güner
Ünal Güner
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam