Z Kuşağının Birikim Zorlukları: Harcama Alışkanlıklarının Arkasındaki Dinamikler

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.09.2025 - 14:03

Z Kuşağı, yeni bir dönemin gençleri... Hem geçmişin zorluklarını hem de bugünün hızla değişen dünyasını taşıyorlar. Hayatları, teknolojiyle iç içe geçmişken, ekonominin ve toplumun onlara sunduğu fırsatlar bir o kadar da kısıtlayıcı. Bu durumda, harcama alışkanlıkları ve birikim yapma meseleleri, her zamankinden daha karmaşık bir hale gelmiş durumda.

Peki, bu gençler birikim yapabiliyor mu, yapabiliyorlarsa nasıl birikim yapıyorlar? İşte, harcama alışkanlıklarının arkasındaki dinamikler…

Z Kuşağı, hızlı yaşamayı öğrenmiş bir kuşak.

Sosyal medya sayesinde anlık olarak her şeyin bir parçası oluyorlar. Bir film izlemek istediklerinde hemen bir platformda bulabiliyorlar. Yalnızca birkaç tıkla, istedikleri alışverişi yapabiliyorlar. Bu hız, zamanla bir alışkanlık haline gelmiş ve gençlerin anında tatmin olma ihtiyacı duymalarına yol açmış. Birikim yapmayı ise erteleyebilecekleri bir şey olarak görüyorlar. Çünkü anlık ihtiyaçlarına cevap bulma konusunda hiç bir engel yok.

Sosyal medya, gençlerin alışveriş alışkanlıklarını bir başka boyuta taşımış durumda.

Instagram, TikTok, YouTube… Bu platformlarda influencer’lar, yeni ürünleri tanıtarak gençlerin tüketim alışkanlıklarını şekillendiriyor. Z Kuşağı, influencer'ların tavsiyeleriyle bir ürünü almadan önce pek fazla düşünmüyor. 'Herkes alıyorsa, ben neden almayayım?' sorusu sosyal medya dünyasında sıkça karşılaşılan bir mantık.

Bir diğer etkili faktör ise ekonomik belirsizlik.

Z Kuşağı, ekonomik zorlukların ortasında büyüyor. İyi bir iş bulmak, en azından kolay değil. Bu kuşak, geleceğe dair belirsizlikler yüzünden, bugünü öncelikli olarak görmek istiyor. Gençler, ne zaman bir fırsat doğacağını, ne zaman büyük bir ekonomik sıkıntıya gireceklerini bilemiyorlar. Bu nedenle de kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak, uzun vadeli planlardan daha cazip hale geliyor.

Z Kuşağı, teknoloji konusunda son derece yetenekli.

Bu yüzden, finansal okuryazarlık konusunda da giderek daha bilinçli hale geliyorlar. Birçok genç, finansal hedeflerine ulaşmak için mobil uygulamaları kullanarak harcamalarını kontrol altına alıyor. Uygulamalar sayesinde, gelirlerini ve giderlerini takip etmek, birikim yapmanın çok daha kolay bir hale gelmesini sağlıyor.

Z Kuşağı'nın “hemen yaşamak” yaklaşımı, genellikle kısa vadeli hedeflere odaklanmalarına neden oluyor.

Bu da, uzun vadeli birikimler yapma isteğini engelliyor. Ancak, Z Kuşağı aynı zamanda kişisel gelişimlerine yatırım yapmaya da oldukça hevesli. Kısa vadeli olarak tatmin edici deneyimler yaşamak, birikim yapmayı ikinci plana atmalarına neden olabiliyor. Kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli finansal hedefler arasında bir denge kurmak, bu kuşak için bir tür bilinçlenme süreci olabilir.

Esnek çalışma modelleri...

Esnek çalışma modelleri ve freelance (serbest çalışma) ekonomisinin yükselişi, Z Kuşağı için hem bir fırsat hem de bir zorluk oluşturuyor. Kendi işlerini kurma fırsatı, gençlerin bağımsızlıklarını pekiştiriyor, ancak aynı zamanda gelirlerinin düzensiz hale gelmesine yol açıyor. Bu da, düzenli bir gelir akışına sahip olmamak ve planlı bir şekilde birikim yapmayı zorlaştırıyor. Freelance çalışma düzeni, her ne kadar özgürlük sunsa da, finansal belirsizliklere de kapı aralıyor.

Z Kuşağı, özellikle son yıllarda kripto paralarla tanıştı.

Kripto para piyasası, genç yatırımcılar için cazip bir alan haline geldi. Ancak, bu tür yatırımlar, büyük dalgalanmalara ve yüksek risklere sahip. Kripto para yatırımları, bu kuşağın birikim yapma alışkanlıklarını hem olumlu hem de olumsuz etkiliyor. Kimisi bu piyasadan hızlıca kazanç elde etmek istese de, çoğu zaman tam tersi bir durumla karşılaşıyor. Yine de, bu durum Z Kuşağı'nın finansal okuryazarlığını şekillendiren bir dinamik haline gelmiş durumda.

Sonuç olarak, Z Kuşağı’nın birikim yapma konusunda yaşadığı zorluklar, yalnızca harcama alışkanlıklarıyla değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve teknolojik faktörlerle de şekilleniyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
