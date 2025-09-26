Z Kuşağının Birikim Zorlukları: Harcama Alışkanlıklarının Arkasındaki Dinamikler

Z Kuşağı, yeni bir dönemin gençleri... Hem geçmişin zorluklarını hem de bugünün hızla değişen dünyasını taşıyorlar. Hayatları, teknolojiyle iç içe geçmişken, ekonominin ve toplumun onlara sunduğu fırsatlar bir o kadar da kısıtlayıcı. Bu durumda, harcama alışkanlıkları ve birikim yapma meseleleri, her zamankinden daha karmaşık bir hale gelmiş durumda.

Peki, bu gençler birikim yapabiliyor mu, yapabiliyorlarsa nasıl birikim yapıyorlar? İşte, harcama alışkanlıklarının arkasındaki dinamikler…